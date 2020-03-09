*مسلحو جبهة النصرة يخرقون الهدنة في ريف حلب * إعادة افتتاح طريق حلب دمشق الدولي بعد تأمين محيطه من خطر التنظيمات الإرهابية

أردوغان: تركيا لا تنوي أبدا احتلال أو ضم أي جزء من الأراضي السورية

عثر العسكريون السوريون بمدينة سراقب بمحافظة إدلب السورية، الأحد، على مواد سامة تؤكد محاولات قيام الإرهابيين باستفزازات باستخدام هذه المواد.

وأكد أحد ضباط الجيش السوري لمراسل وكالة "سبوتنيك": "خلال أعمال الفحص تم العثور على عبوة ناسفة، ورصدت أجهزتنا أن المادة الصفراء في العبوة هي مادة كيميائية سامة، تبين بعد الفحص أنها الكلور".

وتمثلت المواد التي تم العثور عليها في إحدى المنازل السكنية خلال أعمال التفتيش بعبوة تحتوي على سائل ووسائل الحماية الكيميائية.

وقام خبراء المتفجرات بتفكيك العبوة، ويعمل المتخصصون على فحصها.

وسبق أن حذر المركز الروسي للمصالحة من أن مجموعة تتكون من 15 إرهابيا حاولت تفجير متفجرات مزودة بعبوات مليئة بمواد سامة لاتهام الجيش السوري لاحقا باستخدام المواد السامة المحظورة.

وبحسب بيانات مركز المصالحة، فإن الإرهابيين تسمموا بأنفسهم بسبب تسرب المواد السامة من إحدى العبوات، ولم ينجحوا في تنفيذ هذا العمل الاستفزازي.

إلى ذلك ، أطلق مسلحون تابعون لجبهة النصرة قذائف صاروخية باتجاه نقاط انتشار الجيش السوري وحلفائه في محور المقاومة في قرية الشيخ عقيل بريف حلب الشمالي الغربي وفي منطقة جمعية الأمين بالريف الغربي لحلب، هذا واقتصرت الأضرار على الماديات.

ويعد الاستهداف خرقاً لوقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه مؤخراً، وتجدر الاشارة الى أن مركز المصالحة الروسي رصد ستة إنتهاكات لقرار وقف إطلاق النار من قبل النصرة يوم أمس.

في السياق ، أعيد الأحد افتتاح طريق حلب دمشق الدولي أمام حركة المسافرين والحافلات وسيارات النقل العامة والخاصة بعد تأمين محيطه من خطر التنظيمات الإرهابية والقذائف الصاروخية التي كانت تستهدف المدنيين والمسافرين.

ووصلت عشرات الحافلات القادمة إلى محافظة حلب من محافظات دمشق وحمص وحماة واللاذقية وطرطوس كما انطلقت الحافلات المغادرة من حلب عبر مدخل حلب الغربي دوار النصر وبداية طريق حلب دمشق.

من جانب آخر ،أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الاحد، أن تركيا لا تنوي أبدا إحتلال أو ضم أجزاء من الأراضي السورية.

وقال أردوغان إن "توجيه النظام كافة قواته نحو إدلب في وقت يخضع ثلث أراضيه لاحتلال تنظيم "ي ب ك" الإرهابي يشير إلى غايات ومآرب أخرى".

وأكد الرئيس التركي أن غاية تركيا هي خلق أجواء مناسبة لعودة 3.6 ملايين سوري على أراضيها و1.5 مليون في إدلب على حدودها إلى منازلهم بشكل آمن.

وقال أردوغان إن أي حل يضمن حياة سكان إدلب ويؤمن حدود تركيا يعد مقبولا بالنسبة لنا، مؤكدا أن بلاده تحتفظ بحقها في تطهير محيط منطقة عملية "درع الربيع" حال عدم الالتزام بالوعود المقدمة لها.

*الأردن.. تظاهرة مؤيدة لسوريا أمام السفارة التركية

في سياق آخر تظاهر عشرات الأردنيين أمام مقر السفارة التركية في العاصمة عمان، السبت، احتجاجا على تدخل أنقرة في سوريا، وحملوا أعلام سوريا وصورا للرئيس بشار الأسد ولافتات تندد بالعملية العسكرية التركية في شمال سوريا.

وتضمنت التظاهرة بيان صدر عن الفعاليات الوطنية من أحزاب وهيئات وقوى أكد "إدانته للعدوان التركي – الأطلسي على سوريا العربية سواء باستهدافها العسكري المباشر للجيش العربي السوري وحلفائه من محور المقاومة أو بدعمها غير المحدود لجماعات المرتزقة الإجرامية التي عاثت بسوريا قتلاً وتخريباً وتدميراً منذ بدء الحرب الكونية على سوريا".

وأضاف البيان "يتناغم هذا العدوان التركي مع العدوان الصهيوني المتواصل على سوريا وعلى كل مكونات محور المقاومة بتنسيق عال بينهما وبدعم أطلسي من أجل إنفاذ مشروع الشرق الأوسط الجديد التفتيتي بحلته الأخيرة المسماة صفقة القرن".

كما اتهمت القوى السياسية تركيا باستخدام اللاجئين كورقة لصالحها "تارة بالتهجير القسري للسوريين إلى تركيا ومنع عودتهم إلى وطنهم، وتارة باستخدامهم كمادة ابتزاز وصرف النظر عن جرائمهم المتكررة ضد الشعب السوري".

*وفاة 32 شخصاً وإصابة 77 آخرين جراء حادث سير على طريق حمص دمشق

من جهة اخرى ، توفي 32 شخصاً وأصيب 77 آخرون بجروح جراء اصطدام صهريج وقود بباصي نقل ركاب وعدة سيارات على طريق حمص دمشق بمنطقة جسر بغداد.

وذكر وزير الداخلية اللواء محمد خالد الرحمون في تصريح للصحفيين خلال تفقده أعمال الإنقاذ أن الحادث سببه عطل بمكابح صهريج الوقود ما أدى إلى فقدان السائق السيطرة عليه واصطدامه بـ بولمانين اثنين يحملان على متنهما عدداً من الركاب العراقيين وخمس عشرة سيارة كانت على طريق السفر مشيراً إلى أن الحصيلة النهائية لعدد الضحايا لم تتضح بعد.

وبين أنه تم فتح تحويلة فرعية لحركة المرور ريثما انتهت أعمال نقل السيارات المتضررة وإعادة فتح الطريق بشكل كامل.