أعلنت دائرة صحة الكرخ في بغداد، الأحد، عن مغادرة ثلاث حالات مستشفى الفرات بعد التأكد من عدم إصابتهم بفيروس "كورونا".

ونشر مدير عام صحة الكرخ الدكتور جاسب لطيف علي الحجامي مقطع فيديو على حسابه الشخصي في "فيسبوك" مصحوب بتعليق "ثلاثة حالات كانت يشتبه بإصابتها بفيروس كورونا وتم خروجهم الأحد بعد التأكد من عدم إصابتهم وحسب الفحوصات المختبرية التي أجريت لهم".

وكانت وزارة الصحة العراقية، أعلنت مساء السبت، تسجيل 8 حالات جديدة للإصابة بفيروس كورونا المستجد، ليصل إجمالي الحالات إلى 54، توفيت منها 4 حالات بحسب بيانات سابقة للوزارة.

وتتزايد المخاوف في العراق من تفشي فيروس "كورونا" على نطاق واسع، لأشخاص قدموا جميعا من إيران، واتخذت الحكومة حزمة إجراءات لمواجهة الفيروس، منها تعليق الدراسة في الجامعات والمدارس، وإغلاق مراكز التجمع العامة لعشرة أيام، ومنع سفر المواطنين إلى كل من الصين، إيران، اليابان، كوريا الجنوبية، تايلاند، سنغافورة، إيطاليا، الكويت والبحرين، باستثناء الوفود الرسمية والأجنبية والهيئات الدبلوماسية.

في السياق أعلن العراق الأحد إغلاق خمسة منافذ حدودية مع إيران حتى 15 مارس الجاري، بسبب تفشي فيروس كورونا.

وقالت هيئة المنافذ الحدودية العراقية إنه "تم غلق المنافذ البرية التالية: الشلامجة، الشيب، زرباطية، المنذرية، مندلي، أمام حركة التبادل التجاري مع إيران"، مشيرة إلى أنه سيتم منع دخول العراقيين القادمين عبر هذه المنافذ.

وأضافت الهيئة : أن غلق المعابر يبدأ الأحد في 8 مارس، ويستمر حتى 15 منه، مشيرة إلى أنه سيسمح للمسافرين العراقيين بالدخول حصرا عبر منفذي مطاري بغداد والبصرة.

يأتي ذلك، بعدما أعلنت وزارة الصحة الإيرانية السبت، عن ارتفاع عدد الوفيات جراء فيروس كورونا إلى 145 والمصابين إلى 5823 شخصا.

في سياق غير متصل قتل شيخ عشيرة وأصيب مختار منطقة، في هجومين منفصلين بمحافظتي الأنبار والبصرة العراقيتين.

ونقل موقع "السومرية نيوز"، الأحد عن مصدر أمني عراقي قوله: إن "مسلحين هاجموا، ليلة السبت، شيخ عشيرة قرب منزله في قضاء ابي الخصيب بالبصرة، ما أسفر عن مقتله على الفور"، من دون ذكر مزيد من التفاصيل.

وتشهد محافظة البصرة بين فترة وأخرى تسجيل هجمات مسلحة تستهدف القوات الامنية العراقية والمواطنين تسفر عن مقتل وإصابة عدد منهم.

وفي محافظة الأنبار أفاد مصدر أمني، الأحد، إصابة مختار منطقة جراء تفجير داخل محلة التجاري في المحافظة.

وقال المصدر إن "عبوة ناسفة انفجرت مساء السبت داخل محل تجاري تابع لمختار منطقة الميثاق ضمن قضاء الرطبة في محافظة الأنبار، ما أدى إلى إصابة صاحب المحل بجروح".

وأضاف أن "قوة امنية طوقت مكان الحادث، ونقلت المصاب إلى مستشفى قريب لتلقي العلاج".