غريفيث: أكرر دعوتي للوقف الفوري غير المشروط للأنشطة العسكرية في اليمن

أكد رئيس وفد صنعاء المفاوض محمد عبد السلام في تغريدة له على "تويتر" السبت أن "الحل في اليمن يرتكز أولاً على وقف العدوان، ورفع الحصار عن اليمن، ثم إجراء مفاوضات سياسية جادة".

واعتبر عبد السلام أن أي دعوات مجزأة هي "دعوة مبطنة لإطالة العدوان والحصار على البلاد".

الحل في اليمن يرتكز أولا على وقف العدوان ورفع الحصار ثم إجراء مفاوضات سياسية جادة وهذا ما نؤكد عليه دائما، وأي دعوات مجزأة فإنما هي دعوة مبطنة لإطالة العدوان والحصار، وعلى المبعوث الأممي أن ينأى بنفسه عن الأجندة المشبوهة فالطريق نحو المشاورات السياسية يتطلب وقفا للعدوان وفكا للحصار.

عبد السلام طالب المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث أن "ينأى بنفسه عن الأجندة المشبوهة"، معتبراً أن "الطريق نحو المشاورات السياسية يتطلب وقفاً للعدوان وفكاً للحصار عن اليمن".

موقف عبد السلام جاء ردّاً على غريفيث الذي وصل السبت إلى مدينة مأرب وطرح من منها "وقفاً فورياً غير مشروط للأنشطه العسكرية في اليمن".

واعتبر المبعوث الأممي، أن "اليمن أمام خيارين، إما أن تُستأنف العملية السياسية، أو ينزلق مرة أخرى إلى صراع كبير"، مشدداً على أن "لا بديل عن التسوية السياسية في البلاد".

و أضاف غريفيث،أنه يجب على أطراف النزاع ضمان إستمرار ‎مأرب كملاذ وألّا تتحول لبؤرة النزاع القادمة.

وأضاف : أن اللقاء تطرّق إلى أوضاع النازحين في مأرب وخاصة من نزحوا مؤخراً من محافظة الجوف، عقب تصاعد القتال في مدينة الحزم مركز محافظة الجوف، والأعباء المترتبة على ذلك.

من جانب آخر، أكد وزير السياحة في حكومة صنعاء أحمد العليي أن الجيش اليمني يقوم بواجبه لتحرير البلاد، مشدداً على أن اليمن يرفض أن يكون حديقة خلفية للسعودية والتدخل الخارجي.

وصرح العليي أن حكومة صنعاء قررت "الخلاص من الوصاية السعودية والتدخل الخارجي"، مشيراً إلى أنه "ليس لدى اليمنيين أطماع في السعودية، وإنما هي لديها أطماع في اليمن، وقال "نحن نقوم بتحرير أرضنا".

وحذر من أن القوات المسلحة اليمنية "قد تذهب إلى عمق السعودية إذا ما استمرت في تدخلها بالشؤون اليمنية"، مشدداً على أنه "لا خطوط حمراء أمام الجيش اليمني، وسيحرر الجوف ومأرب".

وأوضح العليي أن تحرك القوات اليمنية يأتي في إطار تحرير اليمن من الإمارات والسعودية، معتبراً أن الشرعية لم تكن إلا شماعة استخدمها التحالف السعودي في محاولة منه للسيطرة على اليمن.

*استشهاد مواطنين اثنين جراء انفجار ذخيرة من مخلفات العدوان في الجوف

هذا واستشهد مواطنان، الأحد، نتيجة إنفجار ذخيرة من مخلفات العدوان السعودي الأمريكي في محافظة الجوف.

وأفاد مصدر محلي باستشهاد مواطنين اثنين نتيجة انفجار جسم من مخلفات العدوان في مديرية المصلوب الجوف.

*العدوان السعودي يرتكب 155 خرقا لاتفاق وقف إطلاق النار بالحديدة

كما جددت قوى العدوان السعودي خروقاتها اتفاق وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة اليمنية مرتكبة 155 خرقا جديدا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وقال مصدر بغرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق لرصد خروقات العدوان بالحديدة لوكالة الأنباء اليمنية سبأ إن “من بين خروقات قوى العدوان تحليق طائرة تجسسية في أجواء كيلو16 وإستحداث أربعة تحصينات بشارع الخمسين وكيلو 16 وأربعة اعتداءات على رقابة المنظر وكيلو 16 إضافة إلى 28 خرقا بقصف صاروخي ومدفعي و124خرقا بالأعيرة النارية”.

وكانت الأطراف اليمنية توصلت خلال محادثاتها بالسويد في الـ 13 من كانون الأول عام 2018 لاتفاق وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة وتفاهمات بشأن مدينة تعز إلا أن تحالف العدوان السعودي ومرتزقته يواصلون خروقاتهم وانتهاكاتهم هذا الاتفاق.