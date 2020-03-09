قرر مجلس الأمة الكويتي (البرلمان)، السبت، تأجیل جلسته العادیة المقرر عقدها یومي الثلاثاء والأربعاء المقبلین، لمدة أسبوعین، إلتزاما بتوصیات منظمة الصحة العالمیة ووزارة الصحة في دولة الكویت، فيما سيخضع جميع النواب للفحص الطبي.

وقال مرزوق الغانم رئیس مجلس الأمة، في تغریدات نشرها عبر حسابه الرسمي على تویتر، إن القرار یأتي "تغلیبا للمصلحة العامة، ونظرا إلى الظروف والمستجدات الطارئة، والتزاما بتوصیات منظمة الصحة العالمیة ووزارة الصحة بدولة الكویت".

وأضاف : أن قرار مكتب المجلس یقضي "بتأجیل جلسة المجلس العادیة المقرر عقدها یومي الثلاثاء والأربعاء المقبلین الموافقین 10 و11 مارس الجاري، لمدة أسبوعین، لتكون یومي 24 و25 الشهر ذاته".

وأوضح ، أنه تم التنسیق مع وزارة الصحة لتخصیص یومي 22 و23 من الشهر الجاري لفحص جمیع الحضور من النواب وموظفي الأمانة والإعلامیین.

من جانب آخر ، أعلنت السلطات السعودية عن تسجيل 4 إصابات جديدة بفيروس كورونا، بينما أعلنت الكويت أيضا عن تسجيل إصابة واحدة جديدة.

وأكدت الكويت حالة إصابة جديدة بالفيروس التاجي القاتل في البلاد، ليرتفع إجمالي عدد المصابين إلى 62، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" الأحد.