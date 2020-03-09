تعهد رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، عبد الفتاح البرهان، بهيكلة قوات الجيش والدعم السريع، بما يتوافق مع متطلبات الفترة الانتقالية لتؤدي مهامها الوطنية في حماية البلاد.

وخطب البرهان بالكلية الحربية في مدينة أم درمان بمناسبة تخريج الدفعة 8 من قوات الدعم السريع التي يقودها نائبه في مجلس السيادة، الفريق أول محمد حمدان دقلو (حميدتي)، قائلا: "في سبيل تطوير القوات المسلحة وقوات الدعم السريع، سنسعى جميعا إلى صياغة هذه القوات، وفقا للمتطلبات الحالية والمستقبلية، وبما يتوافق مع المهام التي أنشئت من أجلها"، وذلك حسب وكالة الأنباء السودانية "سونا".

وأكد رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، السعي لبناء قوات نظامية محترفة ومتخصصة تؤدي مهامها الوطنية لتلبي واجبات الوطن.

بدوره، قال حميدتي، إن "المفاوضات التي تجري حالياً بين الحكومة الانتقالية والحركات المسلحة بدولة جنوب السودان، على وشك الوصول إلى سلام شامل ومرضٍ للجميع".

وجدد قائد قوات الدعم السريع، الدفع بمبادرته التي أطلق عليها ميثاق شرف لحماية الديمقراطية، ليتم توقيعها من كل القوى الفاعلة في الساحة السياسية، من أجل نهضة البلاد.