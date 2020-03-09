تسلم السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان أوراق اعتماد السفير محمد رضا نوري شاهرودي سفيرًا فوق العادة مفوضًا من قبل الدكتور حسن روحاني رئيس الجمهورية الإسلامية الايرانية معتمدًا لدى السلطنة.

وخلال اللقاء مع السلطان، نقل السفير نوري شاهرودي تحيات وتمنيات مسؤولوا الجمهورية الاسلامية والصحة والسعادة والعمر المديد وللشعب العماني بدوام التقدم والرقي والازدهار في ظل القيادة الحكيمة للسطان معربين عن عظيم تشرفهم وبالغ، مؤكداً بذل قصارى جهده للرقي بعلاقات ايران وعمان في مختلف المجالات بما يخدم المصالح المشتركة للشعبين الايراني و العماني.

وقد رحب السلطان هيثم بالسفير نوري شاهرودي شاكرًا مسؤولوا الجمهورية الاسلامية على تحياتهم وتمنياتهم الطيبة، مؤكدًا لهم بأنهم سيلقون كل الدعم من قبل جلالته والحكومة والشعب العُماني بما يسهل أداءه لمهام عمله.

وحضر مراسم تقديم أوراق الاعتماد وزير ديوان البلاط السلطاني والوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية ورئيس المراسم السلطانية واللواء ركن قائد الحرس السلطاني العُماني.