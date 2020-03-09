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رقم الخبر: 277727 تاريخ النشر: آذار 08, 2020 الوقت: 16:07 الاقسام: اقتصاد  
قطاع الأعمال الإيراني يواجه تحديات جادة بسبب "كورونا"

قطاع الأعمال الإيراني يواجه تحديات جادة بسبب "كورونا"

أكد رئيس غرفة التجارة والصناعة والمناجم والزراعة الايرانية، بأن قطاع الأعمال في البلاد يواجه تحديات جادة بسبب التداعيات الناجمة عن فيروس كورونا.

وفي تصريحه مساء السبت خلال اجتماع لجنة الوقاية من فيروس كورونا في مدينة مشهد مركز محافظة خراسان الرضوية (شمال شرق)، قال غلام حسين شافعي: انه وفي ضوء المشاكل الحاصلة لقطاع الأعمال الصغيرة والكبيرة والقطاعات الإنتاجية والإستثمارية المختلفة، فان أشهراً صعبة قادمة أمامنا، لذا ينبغي أن نعمل حد الإمكان على خفض الأضرار التي تلحق بالمؤسسات الاقتصادية من خلال التدبير والتشاور، وكذلك الدعم المؤثر من قبل الحكومة.

وأضاف شافعي: ان التداعيات الناجمة من هذا المرض قد أثرت على مختلف قطاعات المجتمع، لذا ينبغي تفعيل المسؤولية الاجتماعية للبرلمان بكل الطاقات، كما ان لجنة المسؤوليات الاجتماعية في غرفة التجارة والتي تأسست في هذا السياق ومن أجل التدخل المؤثر في مثل هذه الأزمات يمكنها أن تؤدي دوراً مهماً في الأوضاع الراهنة.

 
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