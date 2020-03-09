أعلن المسؤول المشرف على تنفيذ مشروع تطوير صناعة النحل بوزارة الجهاد الزراعي، ان حجم إنتاج العسل سجل منحى تصاعدياً في ايران؛ مبيناً ان حجم الإنتاج خلال العام الايراني الحالي (ينتهي في 20 آذار/ مارس 2020) بلغ 112 ألف طن، بينما كان خلال العام الماضي 90 ألف طن.

وفي تصريح له يوم السبت حول مشروع تطوير صناعة العسل وتربية النحل في ايران، أوضح فرهاد مشير غفاري ان هذه الصناعة تأتي على سلم المشاريع الأكثر أهمية لدى وزارة الجهاد الزراعي، في ضوء آثارها الايجابية والمذهلة على صعيد تحسين جودة المحاصيل الزراعية ومنتجات البستنة، كما تشكل مصدراً مناسباً في تحصيل عائدات العملة الصعبة للبلاد.

ونوه المسؤول بوزارة الجهاد الزراعي الى الآفاق المستقبلية لهذه الوزارة إنطلاقاً من خبراتها العلمية والتقنية من أجل النهوض بمستوى صناعة النحل الايرانية كي تتصدر بلدان المنطقة وتضاهي دول العالم.

وأشار في السياق الى الوثيقة الستراتيجية الموقعة في أبريل 2019 لتطوير صناعة النحل والعسل الايراني؛ منوهاً في السياق بالإجراءات المتبعة لتصدير هذا المنتج الى العراق والدول الإقليمية الأخرى في منطقة الخليج الفارسي.