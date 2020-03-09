على خلفية استمرار انتشار فيروس كورونا المستجد " كوفيد 19"في شمال البلاد، اتخذت السلطات الإيطالية إجراءات احترازية استثنائية طالت ربع مواطنيها.

وأعلن رئيس الوزراء الإيطالي، جوزيبي كونتي، صباح اليوم الأحد، عن توقيعه أمرا بفرض نظام الحجر الصحي على مساحات واسعة شمال البلاد تشمل إقليم لومباردي و14 إقليما آخر، حتى الثالث من أبريل القادم.

يقضي هذا الأمر الذي يطال نحو 16 مليون شخص (أي أكثر من ربع مواطني البلاد) بمنع المواطنين من دخول هذه المناطق وحظر أي تحركات للسكان داخلها باستثناء تلك التي تنطلق من الاحتياجات المهنية والحالات الطارئة والقضايا الصحية.

كما أمر كونتي بإغلاق المتاحف والمسارح والملاهي الليلية ودور المقامرة والمؤسسات الترفيهية الأخرى، بالإضافة إلى المدارس، في عموم أراضي البلاد.

وتأتي هذه الإجراءات الاستثنائية بعد تسجيل السلطات الإيطالية أمس السبت أكبر ارتفاع يومي في حصيلة الإصابات والوفيات بسبب كورونا منذ بدء تفشي الفيروس في شمال البلاد في 21 فبراير، أي 1247 حالة إصابة و36 حالة وفاة جديدة.

وأصبحت إيطاليا، التي بلغت فيها حصيلة المصابين بالفيروس الجديد بذلك 5883 شخصا والوفيات 233 ضحية، أكبر بؤرة لانتشار الوباء على مستوى العالم، بعد الصين.