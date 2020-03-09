وأضاف بيام معتمد: ان المنصة الفرعية C13 هي المنصة الرابعة والأخيرة في إطار مشروع المرحلة الـ13 من تطوير حقل بارس الجنوبي، تم تركيبها مساء السبت (7 آذار) عند استقرار الحالة الجوية ومع الالتزام بجميع معايير الأمان والسلامة بواسطة مثبت المنصة العائم HL5000. وتابع: إن المرحلة الثالثة عشر من حقل بارس الجنوبي دخلت دائرة الإنتاج بسعة إنتاجية تبلغ نحو 28 مليون مترمكعب من الغاز الغني يتم إسخراجه من المنصتين B13، وD13؛ وبعد تدشين المنصة الجديدة، ومع الأخذ في الإعتبار حجم الإنتاج من المنصة الرئيسية A13، يشهد إنتاج الغاز من هذه المرحلة من حقل بارس الجنوبي زيادة بحجم 28 مليون مترمكعب من الغاز الحامض، ليبلغ إجمالي الإنتاج اليومي من مجموع المنصات البحرية الأربع للمرحلة الـ13 من حقل بارس الجنوبي 56 مليون مترمكعب من الغاز الغني.

واعتبر معتمد مستوى جاهزية المصفاة البرية بأنها مؤاتية لإنتاج 50 مليون مترمكعب من الغاز الحلو الجيد يومياً، وأضاف: ان المصفاة تنتج حالياً جميع منتجات الغاز بما في ذلك غاز الميثان، والمكثفات الغازية، والغاز المسال، والإيثان والكبريت، وتوقع كذلك بلوغ قدرة حصاد الغاز الغني في الأقسام البحرية للحقل الى الحد الأقصى بالتناسب مع زيادة الطاقة الإنتاجية لمختلف الوحدات الإنتاجية بهذا الحقل الغازي.