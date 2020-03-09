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رقم الخبر: 277722 تاريخ النشر: آذار 08, 2020 الوقت: 16:00 الاقسام: اقتصاد  
باكستان تفتح حدودها أمام البضائع التجارية الإيرانية
وتصدير 614 ألف طن من السلع إلى أفغانستان

باكستان تفتح حدودها أمام البضائع التجارية الإيرانية

قال المتحدث باسم الجمارك الإيرانية: إن باكستان سمحت صباح السبت للشاحنات الإيرانية بالدخول، لنقل البضائع الإيرانية المصدرة الى باكستان.
وأضاف روح الله لطيفي: ان منفذ ميرجاوه الحدودي فتح أمام حركة البضائع من قبل الباكستانيين صباح السبت، واستؤنفت عملية مرور الشاحنات الإيرانية بعد بضعة أيام، وذلك مع دخول 12 شاحنة الى جمارك تفتان. وتابع: إن الباكستانيين سوف يسمحون مرة أخرى بدخول 12 شاحنة أخرى بعد فرض الضوابط اللازمة على البضائع وسائقي الشاحنات.
وأشار لطيفي الى أن الجمارك تجري مشاورات مع السلطات الباكستانية لتسريع تدفق الشاحنات الإيرانية.
هذا وتم تصدير 614 ألف طن من أنواع السلع الإيرانية الى أفغانستان عبر منفذ دوغارون التابع لمدينة تايباد بمحافظة خراسان الرضوية (شمال شرقي البلاد) منذ بداية العام الايراني الحالي (ينتهي في 20 آذار) حتى الآن.
وفي تصريح لمراسل وكالة أنباء الجمهورية الاسلامية (إرنا) يوم الجمعة، قال مدير منفذ دوغارون الحدودي كريم نوائي نظامي: انه تم في العام الإيراني الماضي تصدير 771 ألفاً و729 طناً من أنواع السلع الى أفغانستان. وأضاف: انه تم كذلك خلال العام الماضي نقل (ترانزيت) ما يزيد عن 375 ألف طن من أنواع السلع عبر هذا المنفذ الحدودي الى أفغانستان.
وبيّن ان أنواع مواد ومعدات البناء بما في ذلك حديد التسليح، والبنزين، والغاز المسال، شكلت أهم السلع الإيرانية المصدرة الى أفغانستان عبر منفذ دوغارون الحدودي؛ واصفاً هذا المنفذ بالـ"بوابة الذهبية" للتجارة ونقل السلع وواحد من أكثر المنافذ الحدودية البرية إزدحاماً في البلاد من حيث مرور الركاب والسلع.
 
 
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