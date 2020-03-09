سجلت بورصة السلع الإيرانية، خلال الأسبوع المنتهي بـ5 مارس/ آذار، صفقات بيع بحجم أكثر من 735 ألفاً و525 طناً من السلع بقيمة أكثر من مليار و47 مليون دولار، أي بزيادة نسبتها 24% مقارنة بالأسبوع الذي سبقه.

وأفادت العلاقات العامة والشؤون الدولية في بورصة السلع الإيرانية، في تقرير لها، إن القاعة الصناعية والتعدينية بالبورصة سجلت مبيعات 344 ألفاً و525 طناً من السلع بقيمة 600 مليون دولار، شملت 329 ألفاً و97 طناً من الصلب، و7300 طن من النحاس، و7 آلاف و240 طناً من الألمنيوم، و250 طناً من الموليبيدن المكثف، و24 كغم من سبائك الذهب، و18 طناً من الفلزات الثمينة المكثفة، و620 طناً من سبائك الخارصين.

كما عقدت السوق الداخلية والتصديرية بقاعة المشتقات النفطية والبتروكيماوية، صفقات بيع أكثر من 391 ألفاً و62 طناً بقيمة أكثر من 463 مليون دولار، شملت 113 ألفاً و500 طن من مادة فاكيوم باتوم (مادة أولية في إنتاج القير)، و120 ألفاً و378 طناً من القير، و35 ألفاً و386 طناً من المواد الكيميائية، و905 أطنان من عوازل الرطوبة، و44 ألف طن من مادة اللوب كات (مادة أولية في إنتاج زيوت المحركات)، و3525 طناً من الكبريت، وألفي طن من شمع السلابس، و2240 طناً من زيوت الأساس، بالإضافة إلى 71 ألفاً و27 طناً من المواد البوليمرية، و100 طن من الأرغون.