تمكنت وزارة الامن الايرانية ومن خلال عمليات استخباراتية معقدة وواسعة النطاق عبر الحدود من رصد تحرك مجموعة تابعة لزمرة جيش العدل الارهابية وتوجيه ضربة اليها اثناء تسللها الى البلاد اليوم الاحد من قبل فرق العمليات التابعة للمديرية العامة للامن في محافظة سيستان وبلوجستان وتم قتل قائد المجموعة الارهابية المدعو الياس نارويي والمعروف باسم (زبير).

وفقا لوكالة فارس للأنباء زاهدان نقلا عن الموقع الاعلامي لوزارة الامن للجمهورية الإسلامية الايرانية ، انه ومن خلال سلسلة اجراءات استخباراتية معقدة وواسعة النطاق عبر الحدود ، تم رصد فريقا إرهابيا تابع لزمرة جيش العدل الإرهابية واثناء محاولته التسلسل إلى البلاد اليوم الاحد تمكنت فرق العمليات التعابعة للمديرية العامة للامن في محافظة سيستان وبلوجستان من توجيه ضربة للمجموعة الارهابية وقتل قائد المجموعة المدعو الياس نارويي المعروف باسم (زبير).

وتم خلال هذه العملية من ضبط رشاشتين وعشرة مخازن رصاص وكميات كبيرة من الذخيرة والمواد المستخدمة في صناعة القنابل في مخبا تلك المجموعة الارهابية.

ويعد قائد المجموعة إلياس ناروي أحد العناصر الناشطة لزمرة جيش العدل والذي شارك بشكل فاعل في العديد من العمليات الإرهابية ، بما في ذلك الاعتداء على مقر حرس الثورة الاسلامية في نيكشهر واستشهاد اثنين من أفراد حرس الثورة الاسلامية والمشاركة في تفجير حافلة على طريق خاش الى زاهدان واستشهاد 27 من منتسبي حرس الثورة الاسلامية وزراعة قبلة صوتية امام مركز شرطة في زاهدان .

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