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رقم الخبر: 277717 تاريخ النشر: آذار 08, 2020 الوقت: 14:23 الاقسام: سياحة  
كردستان العراق.. شلال «أحمد آوا» من أجمل المصايف في السليمانية

كردستان العراق.. شلال «أحمد آوا» من أجمل المصايف في السليمانية

شلال أحمد آوا هو شلال يقع في منطقة أحمد آوا الموجودة في وادي( زه لم) قرب ناحية خورمال شرق مدينة السليمانية في كردستان العراق.

 وينتج هذا الشلال من اندفاع مياه نهر زه لم من جبل هورامان مشكلاً "مصيف أحمد آوا" الذي يعد من أهم وأجمل المصايف في محافظة السليمانية. وتوجد في المنطقة آثار الأمير خان أحمد خان أحد أبرز الأمراء الأردلانيون ومنها بقايا قلعته وقد حملت المنطقة والمصيف اسم هذا الأمير.

 يقع على بعد 75 كيلومترا إلى أقصى شرق السليمانية محاذيا للحدود الإيرانية ويعتبر نقطة الحدود ما بين العراق وإيران حيث ان المسافة منه إلى الحدود الإيرانية لا تتجاوز النصف ساعة بالسيارة وارتفاعه يفوق ال2000 متر فوق مستوى سطح البحر ويقع المصيف في وسط سلسلة من الجبال الشاهقة الارتفاع ويعتبر من أهم الأماكن السياحية في المدينة.

 


 

شلال «أحمد آوا»شلال «أحمد آوا»
شلال «أحمد آوا»شلال «أحمد آوا»
شلال «أحمد آوا»شلال «أحمد آوا»
شلال «أحمد آوا»شلال «أحمد آوا»
شلال «أحمد آوا»شلال «أحمد آوا»
شلال «أحمد آوا»شلال «أحمد آوا»
شلال «أحمد آوا»شلال «أحمد آوا»
 
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مصدر الخبر: الوفاق / وكالات
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