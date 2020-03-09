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رقم الخبر: 277716 تاريخ النشر: آذار 08, 2020 الوقت: 14:18 الاقسام: سياحة  
مخزن المياه ذو الملاقف الست في يزد.. يبرد الماء بشكل طبيعي

مخزن المياه ذو الملاقف الست في يزد.. يبرد الماء بشكل طبيعي

مخزن المياه ذو الملاقف الست موجود في حي تبه في مدينة يزد، لهذا المخزن الذي يسع 2000 متر مكعبا من الماء مدخلان احدهما في الشمال والآخر في الجنوب. وله ست ملاقف للهواء النقي حيث الهواء بعد عبوره من الممرات وبعد التصفية يهب على سطح الماء المخزن ويجعل الماء يبرد بشكل طبيعي ويدوم لمدة اكثر.

الملقف (أو برج الرياح) كان حلاً طبيعياً لمشكلة المناخ الحار في بلاد الإسلام. مبدأ عملها يكمن في تبادل للحرارة بين الهواء الحار الرطب والمياه الباردة الجارية في قنوات خاصة تحت ارضية المباني.

البرج مزود بمنافذ هوائية تعلو واجهات المبنى لسحب الهواء البارد من الأسفل. لأن حركة الهواء الخارجية التي تمر في قمة البرج تخلق فرق ضغط يساعد على سحب الهواء الحار من الداخل، وبالتالي فإن تلازم وجود الملاقف مع مشربية يضمن تجديد مستمر لهواء المخزن.

لهذا المخزن المزين بالمقرنصات في الداخل خمسة وخمسين درجاً تأخذك الى عمق الأرض وله قبة بيضوية الشكل حيث تقلل اشعة الشمس في المناخ الصحراوي  للمدينة نظرا الى شكلها المستديرة.

لقد بنيت 3 بادجيرات أولاً ثم بعدها 3 أخرى لاحقا، وعند التمعن فيها يمكن ملاحظة الاختلاف بينها وهذه البادجيرات الست لمخزن الماء تفتح على ثماني جهات.


 

 
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مصدر الخبر: الوفاق / وكالات
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