بحيرة «كيو» في لرستان تضم اعدادا كبيرة من الحيوانات المائية والبرية والبرمائية تبلغ مساحة بحيرة كيو ثمانية هكتارات وعمقها يتراوح بين ثلاثة إلى سبعة أمتار وتقع في الناحية الشمالية الغربية من مدينة خرم آباد وتتنوع فيها الحيوانات المائية والبرية والبرمائية كما تقصدها الكثير من الطيور المهاجرة سنوياً.