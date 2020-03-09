|رقم الخبر: 277715
|تاريخ النشر: آذار 08, 2020
|الوقت: 14:16
|الاقسام: سياحة
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بحيرة «كيو» في لرستان تضم اعدادا كبيرة من الحيوانات المائية والبرية والبرمائية
تبلغ مساحة بحيرة كيو ثمانية هكتارات وعمقها يتراوح بين ثلاثة إلى سبعة أمتار وتقع في الناحية الشمالية الغربية من مدينة خرم آباد وتتنوع فيها الحيوانات المائية والبرية والبرمائية كما تقصدها الكثير من الطيور المهاجرة سنوياً.
هذه البحيرة واحدة من أجمل البحيرات في إيران إذ تزخر بالمياه الزرقاء الصافية المتدفقة من ينابيع مخمل كوه ومن ينابيع أخرى في قاعها، ونظراً لكثرة السياح الذين يقصدونها فقد شيدت حولها العديد من المناطق الترفيهية وبما فيها مدينة ألعاب ومتنزهات جميلة.
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