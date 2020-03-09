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رقم الخبر: 277714 تاريخ النشر: آذار 08, 2020 الوقت: 14:12 الاقسام: سياحة  
مقبرة الأنبياء في قزوين.. تضم رفات اربعة من أنبياء بني إسرائيل

مقبرة الأنبياء في قزوين.. تضم رفات اربعة من أنبياء بني إسرائيل

هناك مزار مبارك في وسط مدينة قزوين يطلق عليه "بيغمبرية" ويضم الرفات الطاهرة لأربعة من أنبياء بني إسرائيل.

هناك مزار مبارك في وسط مدينة قزوين يطلق عليه "بيغمبرية" ويضم الرفات الطاهرة لأربعة من أنبياء بني إسرائيل هم سلام وسهولي وسلوم وألفيا، كما فيه ضريح السيد إسماعيل والسيد محمد والسيد علي  (عليهم السلام) والسيدة آمنة خاتون وزبيدة خاتون (عليهما السلام).

مقبرة الانبياءمقبرة الانبياء
 
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مصدر الخبر: الوفاق / وكالات
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