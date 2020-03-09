|رقم الخبر: 277714
|تاريخ النشر: آذار 08, 2020
|الوقت: 14:12
|الاقسام: سياحة
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مقبرة الأنبياء في قزوين.. تضم رفات اربعة من أنبياء بني إسرائيل
هناك مزار مبارك في وسط مدينة قزوين يطلق عليه "بيغمبرية" ويضم الرفات الطاهرة لأربعة من أنبياء بني إسرائيل.
هناك مزار مبارك في وسط مدينة قزوين يطلق عليه "بيغمبرية" ويضم الرفات الطاهرة لأربعة من أنبياء بني إسرائيل هم سلام وسهولي وسلوم وألفيا، كما فيه ضريح السيد إسماعيل والسيد محمد والسيد علي (عليهم السلام) والسيدة آمنة خاتون وزبيدة خاتون (عليهما السلام).
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