مقبرة الأنبياء في قزوين.. تضم رفات اربعة من أنبياء بني إسرائيل هناك مزار مبارك في وسط مدينة قزوين يطلق عليه "بيغمبرية" ويضم الرفات الطاهرة لأربعة من أنبياء بني إسرائيل.