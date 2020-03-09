مدينة شيراز، عروس المدن الإيرانية، معروفة بكثرة حدائقها ومعالمها السياحية الجميلة، ومن بينها حديقة «عفيف آباد»، أو «غلشن» من أجمل حدائق شيراز الأثرية وأروعها، والتي يعود تاريخها الى العهد الصفوي.

وتكثر في الحديقة أشجار الحمضيات ذات الالوان الداکنة والروائح الزکية، وزهور جميلة. بنى هذه الحديقة ميرزا علي محمد خان قوام الملك الثاني في سنة 1263 هجري قمري.

ويتوسط الحديقة مبنى ذو طابقين فيه قبو مقرمد، تجري من حوله المياه، تُعدّ من المواقع الجذّابة فيها ويعد بناؤه من الآثار التاريخية والجمالية حيث كانت مكان نزول ونزهة الملوك الصفويين.

وتشتمل هذه المجموعة السياحية القصور السلطانية، متحف السلاح القديم والحديقة وآثاراً تستحق الاهتمام والجميع يكون مفتوحا للزيارة بصورة عامة.

تحوي اكبر متاحف الأسلحة في الشرق الأوسط وفيها أسلحة أثرية قيمة مثل بندقية فتح علي شاه، ناصر الدين شاه، مظفر الدين شاه من القاجار، رضا شاه وحمد رضا شاه من العائلة البهلوية، ورشاش رئيس علي دلواري .

عند سلالم المدخل يمكنكم مشاهدة مدفع فتح علي شاه القاجاري.



