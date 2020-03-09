منطقة جغازنبيل التاريخية هي مدينة قديمة شيدها الملك العيلامي في القرن الثالث عشر قبل الميلاد. كانت هذه المدينة تتألف من أجزاء مختلفة مثل زيغورات، والجدران المغلقة المركزة، وبوابات الدخول، والمعابد، والمنازل، والقصور، ومرافق التخلص من المياه وثلاثة أسوار داخلية ووسطية وخارجية.

كان أهم جزء في المدينة، «زيغورات»، وهي كلمة أكدية تُستخدم لمعابد متعددة الطوابق في إيلام وبلاد الرافدين)، مكان عبادة قديم يقع على تلة على ضفة نهر الدز.

تم بناء جغازنبيل، وهو أول مبنى ديني في إيران ، في خمسة طوابق بارتفاع 52 مترا بقي منه طابقان ونصف فقط. الطابق الخامس، الذي كان أعلى طابق ومكان آلهة سوزا الخاصة، كان يستخدم بشكل حصري من قبل الكاهن والعائلة المالكة. الموهوب لاثنين من الآلهة العلوية، تم تشييد هذا المبنى بالطوب الطيني وطوب النار. يمكن ملاحظة بعض الطوب بنفس النقوش المنحوتة بأحرف مسمارية على جدران المعبد التي يمكننا أن نرى عليها اسم الملك وهدفه إقامة المعبد.

تم دفن المبنى تحت الأرض مثل سلة معكوسة لعدة قرون، وقد تم حفر المعبد في الآونة الأخيرة من قبل عالم الآثار الفرنسي رومان غيرشمان، في عهد بهلوي الثاني.

معبد عيلامي، قصور، مجمع سكني لخدمة المعبد، مخازن للمياه وغيرها في محافظة خوزستان-الاهواز.

وبنيت زيغورات جغازنبيـل في سنة 1250 قبل الميلاد بأمر ملك ايلام «‌انتاش كال» لعبادة الرب «اينشويشناك» علی بعد 33 كيلومترا جنوب شرقي مدينة شوش علی ضفة نهر الدز. ان اسلوب بناء جغازنبيل قد يكون مظهرا مدهشاً‌ لترقي الفنون المعمارية خصوصاً اسلوب المحاسبات الرياضية‌ والمعرفة عن تركيبات المصالح المستعملة للبناء في ذلك العصر. ان عمارة المعبد لها عدة‌ طبقات التي اقامت بلآجر المغطى بالطابوق والبوب المجللة وممرات الدرج التي تصل الى الطابق المتعلق بالرب اينشويشناك.

خلال الابحاث الاثارية التي اجريت حول المعبد، وجدت عدة لوائح من الطين و كتائب عيلامية وتماثيل للانسان والحيوان.

وقد وضعت التماثيل المصنوعة من التراكوتا المصقولة كالثيران والغرفين المجنح (حيوان خرافي نصفه نسر ونصفه اسد) لحراسة مداخل زيغورات.