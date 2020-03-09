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رقم الخبر: 277711 تاريخ النشر: آذار 08, 2020 الوقت: 13:46 الاقسام: علوم و تکنولوجیا  
فوائد خل التفاح لمرضى السكري

فوائد خل التفاح لمرضى السكري

توصل أطباء يونانيون لوجود خاصية مذهلة في خل التفاح، تمنع ارتفاع مستوى السكر في الدم بصورة مفاجئة.

وقد قرر الأطباء إجراء تجربة بسيطة لتحديد تأثير خل التفاح في الواقع. ومن أجل ذلك قسموا عشرة أشخاص يعانون من مرض السكري إلى مجموعتين. المجموعة الأولى تناولت بودينغ (حلوى شحمية) الأرز والماء، والمجموعة الثانية خل التفاح إضافة إلى البودينغ والماء.

وقد اتضح للأطباء أن عملية الهضم تباطأت لدى أفراد المجموعة الثانية الذين تناولوا خل التفاح بمقدار 17% مقارنة بأفراد المجموعة الأولى، ما أدى إلى بطء امتصاص السكر وعدم ارتفاع مستواه في الدم إلى المستوى الحرج.

ومع ذلك لا ينصح الأطباء بتناول خل التفاح إلا بعد تخفيفه بالماء.

 

 

 

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/ وكالات
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