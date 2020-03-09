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رقم الخبر: 277710 تاريخ النشر: آذار 08, 2020 الوقت: 13:45 الاقسام: علوم و تکنولوجیا  
باحثون إيرانيون يُعدّون خارطة الجينوم لفيروس كورونا

باحثون إيرانيون يُعدّون خارطة الجينوم لفيروس كورونا

أطلق باحثون ايرانيون في مركز الدراسات الفيروسية أبحاثهم للتوصل الى خارطة الجينوم التابعة لفيروس كورونا، كخطوة تمهيدية للتعرف على هذا الفيروس وإحتوائه.

وأطلق مجموعة من الباحثين والخبراء في مجال علم الفيروس بايران دراساتهم حول فيروس كورونا والمجموع الموروثي (الجينوم) الخاص به منذ طليعة تفشي وباء كوفيد-19 في البلاد .

ويذكر أن احدى الدراسات التي تساعد على معرفة فيروس كورونا هو اعداد خارطة وراثية للجينوم التابع لهذا الفيروس، حيث بدأ علماء وباحثون ايرانيون عملهم بهذا الصدد في مركز الابحاث الفيروسية التابع للمختبر الفيروسي في مشفى «مسيح دانشوري» بطهران.

وصرح رئيس هذا المركز الدكتور عليرضا ناجي، أن الكثير من الدول اطلقت دراسات من اجل معرفة فيروس كورونا وايران بدورها اطلاقت دراساتها منذ تسجيل أول حالة للأصابة بمرض كوفيد-19.

وأضاف: أن ابحاثنا بدأت في مجال الخصائص الوراثية لفيروس كورونا والتعرف عليه وعلى الجينوم التابع له والتحولات التي ممكن ان تحصل لهذا الفيروس.

وقال ناجي: أن جهودنا في هذا المركز ترمي الى الحصول على خارطة الجينوم لفيروس كورونا في البلاد.

 

 

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/ وكالات
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