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رقم الخبر: 277703 تاريخ النشر: آذار 08, 2020 الوقت: 13:47 الاقسام: ثقافة وفن  
مدينة ستراسبورغ الفرنسية تستضيف أفلام مخرجات إيرانيات

مدينة ستراسبورغ الفرنسية تستضيف أفلام مخرجات إيرانيات

تستضيف مدينة ستراسبورغ الفرنسية مجموعة أفلام لمخرجات إيرانيات، وذلك بمناسبة 8 مارس اليوم العالمي للمرأة.

وبعمل متشرك من جمعية إسترازيران الإيرانية ووكالة بيرسنوفون والمخرجة قصيده كلمكاني، تعرض أفلام روائية وأنيميشن ووثائقيات لمخرجات إيرانيات، وذلك على شاشة سينما ستارسيتي في مدينة ستراسبورغ.

هذا ويشارك فيلم المخرجة روجين شفيعي الوثائقي «المحمصة التي عشت فيها»، وأنيميشن «اللحظات والأبد» للمخرجة ياسمن حسني، وأفلام «إيكي» للمخرجة برستو كاردغر، و«المشنوق» للمخرجة رقية توكلي، و«الشخصي» للمخرجة سونيا حداد، و«العبور» للمخرجة طنين ترابي، و«الإبرة» للمخرجة آناهيتا قزويني زاده، و«إعلان المبيعات» للمخرجة قصيدة كلمكاني، في هذه الفعالية السينمائية.

يذكر أن برنامج العروض سوف يقام يوم العاشر من مارس الجاري، في سينما ستار سيتي في مدينة ستراسبورغ الفرنسية، ويتبعه جلسات حوار حول الأفلام المعروضة.

 

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/ اي فيلم
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