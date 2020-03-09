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رقم الخبر: 277702 تاريخ النشر: آذار 08, 2020 الوقت: 13:47 الاقسام: ثقافة وفن  
أنيميشن إيراني يفوز بجائزة مهرجان «أنيفست كانتربوري»

أنيميشن إيراني يفوز بجائزة مهرجان «أنيفست كانتربوري»

حصل الأنيميشن الايراني القصير «الكلب الذي كان مريضا» للمخرجة بروين تجويد على جائزة من مهرجان أنيفست كانتربوري 2020 في بريطانيا.

والجائزة التي فاز بها الفيلم هي جائزة أفضل تصميم فني من المهرجان.

و«الكلب الذي كان مريضا» (سكي كه مرض داشت) يحكي قصة كلب يأكل أي شيء، ويمرض بهذا السبب، وينتبه أطباء العيادة البيطرية حين علاجه أنه قد أكل أشياء كثيرة، فيخرجونها من بطنه، لكن الكلب يعاود أكل تلك الأشياء.

وإلى جانب فيلم «الكلب الذي كان مريضا» شارك كذلك فيلم «الريح راكبة الدراجة» للمخرجة نازنين سبحاني سربندي في هذه الدورة من المهرجان، والفيلمان من إنتاج مركز التنمية الفكرية للأطفال والناشئة.

يشار إلى أن الدورة الـ12 لمهرجان أنيفست كانتربوري الدولي أقيمت في يومي 29 من فبراير المنصرم والأول من مارس الجاري في بريطانيا.

وتنافست الأفلام المشاركة بالمهرجان في عدة أقسام هي البريطانية والدولية والطلابية والشخصيات والصوت والتصميم الفني وأفضل الأفلام من وجهة نظر المتفرجين.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/ اي فيلم
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