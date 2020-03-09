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رقم الخبر: 277700 تاريخ النشر: آذار 08, 2020 الوقت: 13:48 الاقسام: ثقافة وفن  
تأهل 21 فيلما إيرانيا لنهائيات «كينو فيلم» بإنجلترا

تأهل 21 فيلما إيرانيا لنهائيات «كينو فيلم» بإنجلترا

تأهل 21 فيلما إيرانيا قصيرا وأنيميشن لنهائيات مهرجان «كينو فيلم» (Kinofilm)السينمائي الدولي السادس عشر بمدينة مانتشستر بإنجلترا حيث تتنافس في قسمين لبرامج السينما الإيرانية.

والأفلام التي تمثل إيران في هذه التظاهرة الفنية هي: «طيران الأسماك» للمخرج محمد توريوريان، «سه روك» للمخرج جيوار فرج زاده، «حفلة التيس» للمخرج سعيد زمانيان، «زاده» للمخرج ميرعباس خسروي نجاد، «بلاك» للمخرج مصطفى رباني، «كلينر» للمخرج محمدرضا ميقاني، «المشرحة» للمخرج سياوش شهابي، «لا تنس اليوم» للمخرج احمد منجمي، «هراش» للمخرج آذين حميدنيا، «أنا لست ممثلا» للمخرج علي جلالي، «جابر» للمخرجة ريحانه ميرهاشمي، «النسيان» للمخرجة فاطمة محمدي، «ذات ليلة» للمخرجة آيدا علي محمد، «الأحجية» للمخرج ميثم حسن لو، «سماعة الأذن» للمخرج حميد يوسفي، «هو الذي لا يروض» للمخرج صالح كاشفي، «شوان» للمخرج بيجن زرين، «الجوع» للمخرجة زهرا رستم بور، «تالسا» للمخرج السيد برويز شجاعي، «الظلام» للمخرج سعيد جعفريان، «إنظر إلي» للمخرج رضا مهرانفر.

ويركز مهرجان «كينو فيلم» السينمائي الدولي على الأفلام القصيرة المتنوعة ذات التحدي وأفلام الأنيميشن المبتكرة الرائدة لطلاب الجامعات والشباب وتقام فعاليات دورته الـ16 خلال فترة 21 حتى 29 مارس / آذار 2020 بمدينة مانتشستر البريطانية.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/ اي فيلم
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