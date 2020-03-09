والأفلام التي تمثل إيران في هذه التظاهرة الفنية هي: «طيران الأسماك» للمخرج محمد توريوريان، «سه روك» للمخرج جيوار فرج زاده، «حفلة التيس» للمخرج سعيد زمانيان، «زاده» للمخرج ميرعباس خسروي نجاد، «بلاك» للمخرج مصطفى رباني، «كلينر» للمخرج محمدرضا ميقاني، «المشرحة» للمخرج سياوش شهابي، «لا تنس اليوم» للمخرج احمد منجمي، «هراش» للمخرج آذين حميدنيا، «أنا لست ممثلا» للمخرج علي جلالي، «جابر» للمخرجة ريحانه ميرهاشمي، «النسيان» للمخرجة فاطمة محمدي، «ذات ليلة» للمخرجة آيدا علي محمد، «الأحجية» للمخرج ميثم حسن لو، «سماعة الأذن» للمخرج حميد يوسفي، «هو الذي لا يروض» للمخرج صالح كاشفي، «شوان» للمخرج بيجن زرين، «الجوع» للمخرجة زهرا رستم بور، «تالسا» للمخرج السيد برويز شجاعي، «الظلام» للمخرج سعيد جعفريان، «إنظر إلي» للمخرج رضا مهرانفر.

ويركز مهرجان «كينو فيلم» السينمائي الدولي على الأفلام القصيرة المتنوعة ذات التحدي وأفلام الأنيميشن المبتكرة الرائدة لطلاب الجامعات والشباب وتقام فعاليات دورته الـ16 خلال فترة 21 حتى 29 مارس / آذار 2020 بمدينة مانتشستر البريطانية.