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رقم الخبر: 277699 تاريخ النشر: آذار 08, 2020 الوقت: 13:48 الاقسام: ثقافة وفن  
الفيلم السينمائي الايراني «يلدا» يشارك في 4 مهرجانات عالمية

الفيلم السينمائي الايراني «يلدا» يشارك في 4 مهرجانات عالمية

يشارك الفيلم السينمائي الايراني «يلدا» في 4 مهرجانات سينمائية عالمية خلال شهر آذار/مارس الجاري.

والمهرجانات التي يشارك الفيلم فيها هي؛ قسم المسابقة للمهرجان الـ 18 لحقوق الانسان في سويسرا (6-15 مارس) ، المراسم الختامية لمهرجان لوكسمبورغ الدولي الـ 10 (5-16 مارس) ، قسم المسابقة لمهرجان صوفيا الدولي ببلغاريا (12-22 مارس) ، آفاق سينما المغرب والشرق الاوسط في باريس (19 مارس).

كما اعلنت صحيفة «سكرين» انه تم على هامش سوق الافلام الاوروبية لمهرجان برلين ابرام عقود لعرض الفيلم في 15 دولة وكتبت ان شركة «بيراميد» ابرمت العقود المذكورة بعد الاقبال اللافت من قبل الجمهور السينمائي على الفيلم في مهرجاني برلين بالمانيا وساندنس باميركا وحصوله على الجائزة الكبرى للمهرجان الاخير.

وتعد شركات «آفالون» الاسبانية و«يردفيو» اليونانية و«ايموفيجن» البرازيلية و«مارس» التركية و«تيودورا» الايطالية من ضمن الشركات الجديدة العارضة لفيلم «يلدا» في دور السينما في الدول المذكورة ، وقبل ذلك تم ابرام عقود لعرض الفيلم في دول فرنسا والمانيا وسويسرا والشرق الاوسط.

وهنالك ايضا محادثات جارية في مراحلها النهائية لابرام عقود لعرض الفيلم في دول البلقان وبلجيكا ولوكسمبورغ وهولندا وكندا واميركا واستراليا.   

يمثل الادوار الرئيسية في الفيلم السينمائي «يلدا» كل من؛ بهناز جعفري وفرشتة صدر عرفاني وبابك كريمي وصدف عسكري وفرشتة حسيني.

 

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/ ايرنا
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