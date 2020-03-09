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رقم الخبر: 277698 تاريخ النشر: آذار 08, 2020 الوقت: 13:49 الاقسام: ثقافة وفن  
أكبر مصحف في العالم مكتوب بخط اليد في المدينة المنورة
يزن المصحف 154 كلغم وطوله متر ونصف

أكبر مصحف في العالم مكتوب بخط اليد في المدينة المنورة

يضمّ متحف القرآن الكريم بالمدينة المنورة أكبر مصحف في العالم كتب بخط اليد وكتبه «غلام محيي الدين» من أفغانستان قبل 200 عام. ويعدّ متحف القرآن الكريم بالمدينة المنورة من أهم المتاحف على مستوى السعودية والعالم. وحمل المصحف على 4 جمال إلى المدينة المنورة من أفغانستان؛ نظراً لوزنه الزائد ويزن المصحف 154 كلغم وطوله متر ونصف المتر وعرضه متر، ويوجد في أسفل صفحة المصحف الترجمة باللغة الفارسية.

ويحتوي على عدد من المخطوطات والتقنيات الحديثة المعاصرة حسب متطلبات المجتمع الهدف منها إيصال الرسالة إلى المسلمين والعودة إلى القرآن الكريم، ومن أبرز المحتويات هي مخطوطات من القرآن الكريم مكتوبة على جلد الغزال ومخطوطات أخرى كتبت بأيدي المشارقة والمغاربة.

وبعض المخطوطات كتبت بأيدي الحافظ عثمان الذي كتب 106 مصاحف، وفي أثناء كتابه المصحف الـ107 توفي وهو يخط القرآن الكريم.

 

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/ وكالات
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