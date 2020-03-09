أعلن نائب وزیر الثقافة الايراني في شؤون القرآن الکریم والعترة الطاهرة، «عبدالهادي فقهي زادة» عن تأجیل تنظیم معرض القرآن الکریم الدولي بسبب تفشي فیروس کورونا في إیران.

وکان من المقرر تنظیم المعرض الدولی للقرآن الکریم خلال شهر رمضان القادم في العاصمة الايرانية طهران کما جرت العادة خلال السنوات الماضیة.

وأعلن نائب وزیر الثقافة الإیراني في شؤون القرآن الکریم والعترة الطاهرة عن تأجیل المعرض بسبب تفشي فیروس کورونا في طهران ومدن إیرانیة أخری.

وأکد عدم تنظیم المعرض رمضان القادم، قائلاً: سوف نعلن فیما بعد عن الموعد للعام الإیراني المقبل لتنظیم الدورة الـ28 من المعرض الدولي للقرآن الكريم.

وأردف قائلاً: اننا أمام خیارات ثلاثة منها تنظیم المعرض فور إنتهاء شهر رمضان، والآخر تنظیمه بعد مرور أشهر علی إنتهاء رمضان، ومنها إلغاء المعرض للعام القادم نهائیاً.