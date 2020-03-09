  • الإثنين ١٤ رجب ١٤٤١
  • الإثنين , مارس 09, 2020
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 277697 تاريخ النشر: آذار 08, 2020 الوقت: 13:49 الاقسام: ثقافة وفن  
تأجیل تنظیم معرض القرآن الدولي في طهران

تأجیل تنظیم معرض القرآن الدولي في طهران

أعلن نائب وزیر الثقافة الايراني في شؤون القرآن الکریم والعترة الطاهرة، «عبدالهادي فقهي زادة» عن تأجیل تنظیم معرض القرآن الکریم الدولي بسبب تفشي فیروس کورونا في إیران.

وکان من المقرر تنظیم المعرض الدولی للقرآن الکریم خلال شهر رمضان القادم في العاصمة الايرانية طهران کما جرت العادة خلال السنوات الماضیة.

وأعلن نائب وزیر الثقافة الإیراني في شؤون القرآن الکریم والعترة الطاهرة عن تأجیل المعرض بسبب تفشي فیروس کورونا في طهران ومدن إیرانیة أخری.

وأکد عدم تنظیم المعرض رمضان القادم، قائلاً: سوف نعلن فیما بعد عن الموعد للعام الإیراني المقبل لتنظیم الدورة الـ28 من المعرض الدولي للقرآن الكريم.

وأردف قائلاً: اننا أمام خیارات ثلاثة منها تنظیم المعرض فور إنتهاء شهر  رمضان، والآخر تنظیمه بعد مرور أشهر علی إنتهاء رمضان، ومنها إلغاء المعرض للعام القادم نهائیاً.

 

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الوفاق/ وكالات
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی

All Content by alvefagh is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/2280 sec