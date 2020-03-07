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رقم الخبر: 277655 تاريخ النشر: آذار 07, 2020 الوقت: 16:18 الاقسام: محليات  
المتحدث باسم الخارجية يوضح حول إصدار سمات الدخول إلى إيران

المتحدث باسم الخارجية يوضح حول إصدار سمات الدخول إلى إيران

صرح المتحدث باسم الخارجية الايرانية عباس موسوي، انه لافرق في الإجراءات القانونية الخاصة بعملية إصدار التأشيرات الإلكترونية الإيرانية لرعايا جميع الدول باستثناء حاملي جوازات السفر البريطانية والأميريكية والكندية.

وأفادت الدائرة العامة للإعلام في وزارة الخارجية اليوم الجمعة، ان عقب نشر بعض المعلومات حول كيفية إصدار تأشيرات الدخول إلى الجمهورية الإسلامية الايرانية للراغبين بالسفر الى إيران، أوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية عباس موسوي اليوم (الجمعة): "إن قواعد إصدار التأشيرات الالكترونية في الجمهورية الاسلامية الايرانية لرعايا جميع الدول هي نفسها باستثناء حاملي جوازات السفر البريطانية والأمريكية والكندية تتوافق مع نظام التأشيرات في العديد من البلدان المتقدمة والذي لاحاجة بموجبه الى وضع العلامات وختم الدخول والمغادرة بهدف تسريع اجراءات السفر وعدم اخذ حيز في صفحات جواز السفر وان هذه السياسة لاتقتصر على رعايا بلد معين فحسب .

 
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