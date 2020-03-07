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رقم الخبر: 277653 تاريخ النشر: آذار 07, 2020 الوقت: 16:01 الاقسام: محليات  
لاریجاني يثمّن روح الأمل لدى الإيرانيين لمواجهة فيروس "كورونا"

لاریجاني يثمّن روح الأمل لدى الإيرانيين لمواجهة فيروس "كورونا"

أعرب رئيس مجلس الشورى الاسلامي علي لاريجاني في حسابه على اينستغرام ، عن تقديره لروح الأمل والهمة العالية التي تحلى بها الشعب الإيراني وخاصة أهالي محافظات قم وجيلان وطهران في مواجهة انتشار فيروس كورونا.

وخاطب لاريجاني اهالي مدينة قم الذين تحملوا حتى الان معاناة تفشي هذا الفيروس، وذكرهم بقوله تعالى "فاستقم كما امرت" ودعاهم الى الهمة والنشاط وعدم التكاسل ببركة وجود كريمة اهل البيت السيدة فاطمة بنت موسى بن جعفر، مؤكدا أن هذه الأيام ستمضي ولن تترك اي أثر.
وتمنى لاريجاني الشفاء الكامل لجميع المصابين بهذا المرض ، كما دعا بالرحمة والرضوان لضحايا كورونا ، والصبر والسلوان لذويهم .
 كما أعرب عن أمله باستئصال هذا المرض من البلاد بالجهود المتواصلة ليل نهار للمسؤولين والاجهزة المختصة وخاصة الاجراءات الوقائية التي اتخذها المركز الوطني لمكافحة كورونا.

 
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