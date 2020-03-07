وأوضحت منظمة تطوير وتحديث الصناعات التعدينية الايرانية "ايميدرو" اليوم السبت، أن انتاج ايران سجل 60 مليون طن في عام 2019 صعودا عن 58 مليون طن في 2018، وصعدت بذلك للمرتبة السابعة عالميا بعد هبوط الانتاج في تركيا الى 51 مليون طن وتراجعها للمركز 11.

وكانت تركيا تحتل المركز السابع عالميا بانتاج 72.5 مليون طن وايران الثامن بـ 58 مليون طن.

وجاءت بعد ايران، روسيا في المركز الثامن في سنة 2019 بانتاج 57 مليون طن، فيما تصدرت الصين والهند وفيتنام واميركا ومصر واندونيسيا القائمة على التوالي.

وذكرت البيانات أن الانتاج العالمي للاسمنت سجل 4.1 مليار طن في السنة الفائتة.



