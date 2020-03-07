وتوفيت البرلمانية المنتخبة وعضو المجلس المركزي لحزب المؤتلفة الاسلامي ، فاطمة رهبر، (55 عاما) في احد المستشفيات بعد اصابتها بفيروس كورونا.

وكانت الفقيدة عضوا في مجلس الشورى الاسلامي في الدورات السابعة والثامنة والتاسعة.

وجاء ترتيبيها في انتخابات الدورة الحادية عشرة بالمركز الثاني عشر عن العاصمة طهران.

وكان المتحدث بأسم مجلس الشورى الاسلامي، أسد الله عباسي، قد اعلن في وقت سابق إن 23 نائبا في البرلمان مصابون بفيروس "كورونا" من أصل 100 نائب أجروا فحوصات طبية.