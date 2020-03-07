أكد رئيس الجمهورية "حجة الاسلام حسن روحاني" ضرورة تقديم الدعم الشامل الى كوادر الاطباء والممرضين في ارجاء البلاد وازالة مشاكلهم وتلبية مطالبهم في اطار الجهود والسياسات المتبعة لمكافحة فيروس كورونا المستجد على صعيد البلاد.

وفي تصريح له اليوم السبت خلال اجتماع اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا، اثنى روحاني على جهود الاطباء والممرضين والكوادر المنتسبة الى وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي بهدف تحقيق الانجازات والاهداف المنشودة في هذا السياق.

واضاف : ان الاطباء والممرضين والعاملين لدى المستشفيات والمراكز العلاجية يقفون اليوم في الصف الامامي لساحات المكافحة ضد فيروس كورنا.

وقال رئيس الجمهورية : ان الشعب الايراني لن ينسى اطلاقا جهود الاطباء والممرضين، وستبقى هذه التضحيات خالدة في اذهاننا.

کما شدد على المسؤولين والجهات المعنية بمكافحة فيروس كورونا في ايران، بتعزيز ثقة الشعب حول البرامج والسياسات والخطط المحددة في هذا الخصوص، والالتزام بكامل الشفافية في مجال الاعلان عن التقارير والمعلومات ذات الصلة.

علما ان اجتماع اللجنة الوطنية لمكافحة فيروس كورونا المستجد، عقد اليوم السبت برئاسة روحاني وحضور الوزراء المعنيين ومسؤولي الجهات ذات الصلة، الى جانب رئيس هيئة الاركان العامة للقوات المسلحة ورئيس النيابة العامة في ايران.

وحول اخر المستجدات حول فيروس كورنا في ايران، اعلن رئيس مركز العلاقات العامة والاعلام بوزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي "كيانوش جهانبور"، شفاء 1669 شخصا من المصابين في انحاء البلاد، وعدد الوفيات 145 شخصا، بينما تعافى لحد الان 1669 شخصا.