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رقم الخبر: 277647 تاريخ النشر: آذار 07, 2020 الوقت: 15:32 الاقسام: عربيات  
وزارة الصحة الكويتية: تسجيل إصابات جديدة بفيروس كورونا

وزارة الصحة الكويتية: تسجيل إصابات جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة الكويتية، تسجيل ثلاث إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 61.
وأوقفت دولة الكويت، يوم الجمعة، الرحلات الجوية مع سبع دول لمدة أسبوع، وذلك للتصدي لانتشار فيروس كورونا.
وأصدر مجلس الوزراء الكويتي بيانا قال فيه إنه تقرر إيقاف جميع رحلات الطيران القادمة والمغادرة من وإلى مطار الكويت الدولي للدول التالية (بنغلاديش، الفلبين، الهند، سيرلانكا، والجمهورية العربية السورية، والجمهورية اللبنانية، جمهورية مصر العربية).
وأعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الجمعة، موت نحو 100 شخص بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة.
وفي سياق متصل أعلنت، اليوم الجمعة كل من الإمارات وإسرائيل ارتفاع الإصابات المؤكدة بالفيروس لديهما.
كما أعلن وزير الصحة الكوستاريكي دانييل سالاس، اليوم تسجيل أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا.
وقد تم تسجيل حالات جديدة بالفيروس في إيران والعراق وروسيا في الولايات المتحدة الأمريكية ودول أوروبية.
وكانت بداية ظهور الفيروس، في مدينة ووهان الصينية، في نهاية ديسمبر/ كانون الثاني الماضي، وانتشر بعدها في عشرات الدول حول العالم.
وصنفت منظمة الصحة العالمية، في وقت سابق، "فيروس كورونا المستجد"، وباء، وأعلنت "حالة طوارئ صحية ذات بعد دولي".
 
 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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