وصرح جهانبور في تصريح ادلى به اليوم الجمعة حول آخر الإحصائيات عن حالات الاصابة المؤكدة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية، انه تم تشخيص ألف و 234 حالة اصابة جديدة، حيث ارتفع إجمالي عدد الاصابات المؤكدة بوباء كورونا إلى 4747.

وأضاف: انه منذ يوم أمس ولحد الان توفي 17 شخصا بسبب الاصابة بفيروس كوفيد-19 (كورونا)، وبذلك ارتفع عدد حالات الوفاة اثر الاصابة بالفيروس حتى اليوم إلى 124.

وتابع قائلا: ان عدد المتعافين من وباء كورونا في البلاد بلغ اكثر من 913 شخصا، وطيلة هذه الفترة رقد اكثر من 15 ألف و981 شخصا مشتبه بهم بالاصابة في المستشفيات لاجراء الفحوصات الطبية اللازمة.

واوضح رئيس مركز الاعلام بوزارة الصحة الايرانية، ان اكثر الاصابات كانت في العاصمة طهران (1413)، ثم محافظة قم المقدسة (523) ثم محافظة كيلان شمال ايران (424)، مشيرا الى ان جميع محافظات البلاد توجد فيها اصابات بفيروس كورونا، حيث بلغت حالات الاصابة لحد الآن في المحافظة المركزي 228، وقزوين 176، والبرز 302 ، واصفهان 388، وفارس 81 ، وخوزستان 63، ولرستان 80 ، وكردستان 42، واذربايجان الشرقية 75، واذربايجان الغربية 11، واردبيل 40، وخراسان الرضوية 89 ، وخراسان الجنوبية 18، وخراسان الشمالية 15، وسيستان وبلوجستان 21 ، وكرمان 25 ، وكرمانشاه 27 ، وبوشهر 5 ، ويزد 57 ، وكهكيلويه وبوير أحمد 6 ، وجهار محال وبختياري 14 ، وزنجان 50 ، وسمنان 114، وايلام 13، ومازندران 301، وكلستان 104، وهرمزكان 19، وهمدان 23 شخصا.