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رقم الخبر: 277641 تاريخ النشر: آذار 06, 2020 الوقت: 14:11 الاقسام: عربيات  
وقف إطلاق النار في إدلب السورية يدخل حيز التنفيذ

وقف إطلاق النار في إدلب السورية يدخل حيز التنفيذ

دخل نظام وقف إطلاق النار في منطقة خفض التصعيد بمحافظة إدلب السورية، الذي تم الاتفاق حوله، الخميس، بين الرئيسين الروسي، فلاديمير بوتين، والتركي، رجب طيب أردوغان، حيز التنفيذ.

أوردت ذلك وكالة "سبوتنيك" واشارت الى ان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين قال في وقت سابق من يوم امس الخميس، أن روسيا وتركيا توصلتا إلى وثيقة مشتركة حول التسوية في سوريا، بعد المحادثات في الكرملين.
وقال بوتين في مؤتمر صحفي مع نظيره التركي: "بناء على نتائج مفاوضاتنا، اتفقنا على وثيقة مشتركة، سيتم الإعلان عن بنودها من قبل وزراء الخارجية".
من جانبه، قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إن روسيا وتركيا ستنشئان ممرا آمنا بطول 6 كم إلى شمال وجنوب الطريق "M4" في سوريا، لافتا إلى أن أنه تم التوصل إلى اتفاق لوقف جميع الأعمال القتالية على طول خط التماس ابتداء من منتصف ليلة 5 مارس.
 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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