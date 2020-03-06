أكد وزير الخارجية "محمد جواد ظريف" في اتصال هاتفي مع نظيره الكويتي ""الشيخ أحمد ناصر المحمد الأحمد الجابر الصباح" صباح اليوم الجمعة، على استعداد الجمهورية الإسلامية لتقديم أي تعاون في سياق تبادل الخبرات للقضاء على وباء كورونا؛ مؤكدا ان مكافحته تتطلب تعاونا اقليميا ودوليا.

وأفادت الدائرة العامة للإعلام في وزارة الخارجية، ان وزير الخارجية الكويتي أعلن بدوره عن استعداد بلاده في تعزيز التعاون وارسال المساعدات الى إيران لمكافحة فيروس كورونا.

واعرب ظريف عن اشادته باقتراح الشيخ أحمد ناصر المحمد الأحمد الجابر الصباح وأكد الإعلان الفوري عن المعدات اللازمة في هذا الصدد.

واجرى ظريف خلال الأيام الأخيرة محادثات هاتفية منفصلة مع العديد من كبار المسؤولين في مختلف البلدان والمنظمات الدولية بمن فيهم منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي "جوزيف بوريل" ووزير الخارجية السويسري "إيغنازيو كاسيس" بحث فيها آخر التطورات حول انتشار فيروس كورونا في العالم، وإجراءات إيران المتخذة للحد من تفشي هذا الوباء، وسبل المكافحة الجماعية لهذا الفيروس.

وقد اعلن رئيس مركز العلاقات العامة والاعلام بوزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الايراني "كيانوش جهانبور"، أمس الخميس عن ارتفاع عدد وفيات فيروس كورونا في البلاد الى 107 حالات والمصابين ثلاثة آلاف و 513 والمتعافين 739 شخصا.