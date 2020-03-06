ثمّن رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان التصريحات الاخيرة لقائد الثورة الاسلامية آية الله السيد الخامنئي في التنديد بالمجازر المرتكبة ضد المسلمين في الهند، معربا عن اسفه لضعف صوت العالم الاسلامي تجاه هذه المجازر.

وكتب رئيس وزراء باكستان في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" الخميس: اننا ثمّن تصريحات قائد الثورة باتخاذه الموقف ضد اعمال العنف في كشمير وكذلك المجازر الاخيرة التي طالت المسلمين في الهند على يد الهندوس المتطرفين.

كما اشاد عمران خان بموقف الرئيس التركي واضاف، للاسف ان اصواتا قليلة فقط تسمع من ارجاء العالم الاسلامي في ادانة الظلم والجور ضد المسلمين في الهند وازمة كشمير.

وكان الرئيس الباكستاني عارف علوي ووزير الخارجية شاه محمود قريشي قد ثمنا مواقف كبار المسؤولين الايرانيين خاصة قائد الثورة الاسلامية تجاه المجازر المرتكبة ضد المسلمين الهنود.