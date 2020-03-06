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رقم الخبر: 277638 تاريخ النشر: آذار 06, 2020 الوقت: 13:30 الاقسام: رياضة  
إيقاف جميع الأنشطة الرياضية في ايران لفترة أسبوعين بسبب "كورونا"

إيقاف جميع الأنشطة الرياضية في ايران لفترة أسبوعين بسبب "كورونا"

أعلنت لجنة مكافحة فيروس كورونا في مجال الرياضة في إيران، إيقاف جميع الأنشطة الرياضية في البلاد بسبب تفشي فيروس "كورونا" المستجد لغاية نهاية العام الايراني الجاري (ينتهي في 20 اذار/مارس).

وجاء في بيان صادر عن اللجنة الخميس انه في ضوء تقارير اللجنة الوطنية لمكافحة فيروس كورونا حول استمرار الظروف القائمة بشان تفشي هذا الفيروس وضرورة اتخاذ الاجراءات الوقائية ، فقد تقرر ايقاف جميع الانشطة الرياضية في انحاء البلاد ومنها دوريات كرة القدم وجميع المراكز الرياضية والتمارين والمنافسات.
يذكر ان مباريات الدوري الايراني الممتاز لكرة القدم اجريت اسبوعين بلا جمهور قبل ان يصدر القرار بالايقاف خلال الاسبوع الجاري ومن ثم القرار آنف الذكر بالايقاف حتى نهاية العام الايراني الجاري.
وقد اعلن رئيس مركز العلاقات العامة والاعلام بوزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الايراني "كيانوش جهانبور"، الخميس عن ارتفاع عدد وفيات فيروس كورونا في البلاد الى 107 اشخاص والمصابين 3513 والمتعافين 739 .
وتم كذلك تعطيل الدراسة في الجامعات والمدارس حتى نهاية العام الايراني الجاري بسبب انتشار فيروس "كورونا".

 
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