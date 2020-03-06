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رقم الخبر: 277637 تاريخ النشر: آذار 06, 2020 الوقت: 13:27 الاقسام: علوم و تکنولوجیا  
مخترعون ايرانيون يحصدون 4 مداليات ملونة في المسابقات الدولية للاختراعات بتايلاند

مخترعون ايرانيون يحصدون 4 مداليات ملونة في المسابقات الدولية للاختراعات بتايلاند

فاز منتخب طلاب مدارس وجامعات إيران المخترعين بأربعة مداليات ملونة وجائزتين و دبلوم فخري في مسابقات الاختراعات والتقنيات الحديثة الدولية التي أقيمت في العاصمة التايلندية بانكوك.

وتمكن الفريق الايراني من الحصول على مداليتين ذهبيتين وفضيتين أخريين في هذه المسابقات التي تنافس فيها ألفي مبدع ومخترع من العديد من الدول بما فيها اميركا وألمانيا وبريطانيا وفرنسا وكرواتيا والصين الشعبية والهند وماليزيا والسعودية وتركيا وكوريا الجنوبية واليابان.
كما تم اختيار مشروع الفريق الايراني كافضل مشروع عالميا من قبل جمعية كوريا الجنوبية للابتكار وتطوير الاختراع (KIPA) التي تشكل احدى الجهات المنظمة لهذه المسابقات.
ويقام هذا المعرض سنويا في تايلاند لتقديم آخر الاختراعات والابداعات الطلابية من مختلف أنحاء العالم.

 
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