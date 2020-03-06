وقال همتي في مدونة له في صفحته على الاينستغرام مساء الخميس: انه وفقا للمعلومات الواصلة فان 6 من زملائنا الاعزاء والدؤوبين في النظام البنكي في البلاد قد توفوا خلال تقديمهم الخدمات للمواطنين بسبب اصابتهم بفيروس كورونا.

واضاف: لقد اكدت قبل عدة ايام انه رغم الخطورة الكامنة في انشطة البنوك، فقد شهدنا جهود زملائنا الاعزاء في النظام البنكي من اجل خدمة المواطنين.

وقال، انني اذ اثمن واقدر عاليا جهود جميع زملائنا العاملين في البنوك، الفت انتباههم الى ضرورة الالتزام الجاد بالتعليمات الصحية الوقائية.