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رقم الخبر: 277634 تاريخ النشر: آذار 06, 2020 الوقت: 13:21 الاقسام: محليات  
وفاة الدبلوماسي الايراني السابق حسين شيخ الاسلام إثر إصابته بفيروس "كورونا"

وفاة الدبلوماسي الايراني السابق حسين شيخ الاسلام إثر إصابته بفيروس "كورونا"

توفي الدبلوماسي الايراني السابق حسين شيخ الاسلام مساء الخميس عن عمر يناهز 67 عاما اثر اصابته بفيروس كورونا.

وكان شيخ الاسلام قد رقد قبل عدة ايام في مستشفى "مسيح دانشوري" في طهران بسبب اصابته بفيروس كورونا.
وكان شيخ الاسلام امينا للاتحاد الاسلامي للطلبة الجامعيين الايرانيين في اميركا وكندا قبل انتصار الثورة الاسلامية ومن ضمن الطلبة الجامعيين السائرين على نهج الامام الخميني (رض) الذين سيطروا على وكر التجسس الاميركي (السفارة الاميركية السابقة بطهران) بعد انتصار الثورة الاسلامية.
وعمل لفترة 16 عاما مساعدا سياسيا بوزارة الخارجية (1981-1997) وسفيرا للجمهورية الاسلامية الايرانية في دمشق (1998-2003).
وانتخب نائبا عن طهران في الدورة السابعة لمجلس الشورى الاسلامي ومن ثم اصبح مستشارا لرئيس المجلس ومديرا عاما للشؤون الدولية للمجلس.
وتولى مهمة امين المؤتمر الدولي لدعم الانتفاضة الفلسطينية (2010-2016) واخيرا رئاسة منتدى المنظمات الشعبية الداعمة لتحرير القدس الشريف.
وقد اعلن رئيس مركز العلاقات العامة والاعلام بوزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الايراني "كيانوش جهانبور"، الخميس عن ارتفاع عدد وفيات فيروس كورونا في البلاد الى 107 اشخاص والمصابين 3513 وعدد الذين تماثلوا للشفاء 739 .
 

 
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