تسبب فيروس كورونا الجديد -الذي تخطت حصيلة وفياته 3300 حالة- بتعبئة عامة وإقرار إجراءات استثنائية، وقالت منظمة الصحة العالمية إنه لا بد من خطط طوارئ حكومية للتصدي للفيروس.

وبلغ عدد وفيات هذا الفيروس نحو 3300 حالة، في حين تخطى عدد المصابين به 96,414 شخصا في 84 بلدا، وفق حصيلة أعدتها وكالة الصحافة الفرنسية استنادا إلى مصادر رسمية حتى الساعة 11:00 من صباح اليوم الخميس بتوقيت غرينتش.

وتتصدر الصين قائمة الدول الأكثر تضررا من الفيروس مع 80,409 إصابات و3012 وفاة، تليها كوريا الجنوبية مع 6088 إصابة و35 وفاة، ثم إيطاليا التي بلغ عدد الإصابات فيها 3089 و107 وفيات، وإيران مع 3513 إصابة و107 وفيات، وسجلت فرنسا 285 حالة، بينها 4 وفيات.

ووفق الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا)، يمكن أن يكلف فيروس كورونا الجديد قطاع النقل الجوي 113 مليار دولار هذا العام.

وعلقت شركة "فلاي بي" الجوية البريطانية أنشطتها بعد ارتفاع تكلفة تراجع حركة النقل الجوي العالمي بسبب فيروس كوفيد-19.

كما أعلنت المملكة المتحدة أول وفاة بالفيروس لدى شخص مسن كان مريضا وأصيب بالعدوى داخل البلاد.

وقررت إيطاليا منع حضور الجمهور في المسابقات الرياضية حتى 3 أبريل/نيسان المقبل، واتخذ المغرب قرارا مماثلا.

وعلقت السعودية العمرة "مؤقتا"، ويؤدي هذه الشعيرة ملايين المسلمين سنويا.

وأعلنت وزارة الصحة السعودية تسجيل ثلاث إصابات جديدة، موضحة أن فحوصا مخبرية أكدت إصابة زوجين بالفيروس، وكان الزوج قد عاد من إيران عبر دولة الكويت ولم يفصح عند المنفذ السعودي عن زيارته لإيران، ونقل العدوى إلى زوجته.

وأضافت الوزارة أن الفحوص المخبرية كشفت عن إيجابية عينة أخرى لمواطن قدم من إيران عبر البحرين، وانتقل مع المصابين الآخرين بالسيارة نفسها.

وترفع الحالات الجديدة العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس في السعودية إلى خمس.

وأغلقت كنيسة المهد في بيت لحم (موقع مولد المسيح في التراث المسيحي) بشكل وقائي عقب تسجيل حالات مشتبه في إصابتها بالفيروس.

كما أجل مؤتمر أفريقيا للمدراء التنفيذيين الذي كان سيعقد في أبيدجان عاصمة ساحل العاج يومي 9 و10 مارس/آذار الجاري، ويجمع 1800 مسؤول اقتصادي وسياسي.

من جانبها، قررت اليابان فرض حجر صحي لأسبوعين على جميع المسافرين القادمين من الصين وكوريا الجنوبية بسبب الفيروس.

وتم أيضا تأجيل زيارة الدولة التي كان يفترض أن يقوم بها الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى اليابان في الربيع.

وقررت ولاية كاليفورنيا الأميركية -التي أعلنت حالة طوارئ بسبب فيروس كورونا الجديد- إبقاء سفينة جولات سياحية قبالة سواحلها لإجراء فحوصات لركابها الذين يشتبه في إصابة عشرين منهم.

وقد أغلقت 13 دولة كافة مدارسها، مما أثر على تعليم أكثر من 290 مليون تلميذ في العالم، وفق ما أعلنت اليونيسكو أمس الأربعاء.

بدورها، أعلنت الهند اليوم الخميس إغلاق المدارس الابتدائية في العاصمة حتى نهاية الشهر.

وفي الشأن نفسه، أعلن الجيش الإسرائيلي إلغاء تدريباته ومناوراته العسكرية كافة، فضلا عن منع جنوده من السفر إلى الخارج بسبب تفشي فيروس كورونا.