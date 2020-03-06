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رقم الخبر: 277627 تاريخ النشر: آذار 06, 2020 الوقت: 12:09 الاقسام: عربيات  
إصابة 16 فردا من عائلة واحدة بـ"كورونا" في الجزائر.. وثاني إصابة في المغرب

إصابة 16 فردا من عائلة واحدة بـ"كورونا" في الجزائر.. وثاني إصابة في المغرب

16 فردا من عائلة جزائرية واحدة يصابون بفيروس كورونا، بعد تواصلهم مع جزائريين يقيمان في فرنسا، وفي المغرب أعلنت وزارة الصحة تسجيل ثاني حالة إصابة مؤكدة بفيروس "كورونا"، قادمة من إيطاليا.
أصيب 16 فردا من عائلة جزائرية واحدة في ولاية البليدة قرب العاصمة الجزائر، بفيروس كورونا، بعد تواصلهم مع جزائريين يقيمان في فرنسا، وفق ما أعلنت وزارة الصحة الجزائرية أمس الخميس.
وأتاح الفحص الوبائي تقفي مسار العدوى، فتبين أنها انتقلت من جزائري يبلغ 83 عاما وابنته، يقيمان في فرنسا، ولم يدرجا بين الإصابات الـ16.
وبحسب الوزارة، زار هذا الرجل وابنته عائلتهما في البليدة، جنوبي العاصمة، بين 14 و21 فبراير.
في المغرب أعلنت وزارة الصحة المغربية عن تسجيل ثاني حالة إصابة مؤكدة بفيروس "كورونا"، قادمة من إيطاليا.
وقالت الوزارة أمس الخميس إن المصابة توجد حاليا تحت الرعاية الصحية بإحدى مستشفيات مدينة الدار البيضاء، حيث سيتم التكفل بها وفقا للإجراءات الصحية المعتمدة.
وأشارت إلى أن مصالح مديرية الأوبئة والأمراض بوزارة الصحة ستقوم بالإجراءات اللازمة المصاحبة لمثل هذه الحالة، وفقا لمعايير السلامة الصحية الوطنية والدولية.
 
 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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