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رقم الخبر: 277624 تاريخ النشر: آذار 05, 2020 الوقت: 16:05 الاقسام: عربيات  
ارتفاع عدد الإصابات بكورونا في العراق الى 35 حالة

ارتفاع عدد الإصابات بكورونا في العراق الى 35 حالة

أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية، ان عدد المصابين بفايروس كورونا حتى الآن في عموم محافظات العراق بلغ 35 حالة، 14 منها في العاصمة بغداد.
وبينت الوزارة ان "عدد الإصابات في العاصمة بغداد بلغت 14 حالة، و5 في كركوك و5 في السليمانية و4 في النجف و2 في الوسط و2 في ديالى وحالة واحدة في كل من ميسان وكربلاء وبابل".
ولفتت الى ان "مجموع الاصابات حتى الآن هي 35 حالة".
واشار وزير الصحة العراقي جعفر علاوي، الى ان "هناك تفاوت باعداد المصابين بشكل يومي داخل العراق".
وأكد على ان "للاعلام دورا مهما في التوعية الصحية للحد من انتشار فيروس كورونا".
وكانت وسائل الاعلام العراقية تناقلت اليوم الاربعاء خبر وفاة اول حالة في محافظة السليمانية بأقليم كردستان العراق متاثرا بالاصابة بالفايروس.
 
 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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