بينما تستجدي أنقرة واشنطن لمساعدتها في عدوانها العسكري على شمال غرب سوريا، أكد المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا، أن شراء تركيا منظومة "إس-400" من روسيا يشكل مصدر قلق للولايات المتحدة، في محاولة أمريكية على مايبدو لانتهاز الفرصة والضغط على تركيا لتتخلى عن المنظومة الروسية.

وقال جيمس جيفري، اليوم الخميس في تصريحات صحفية بشأن إدلب، ادلى بها من تركيا، ونقلها موقع "خبر ترك"، إن "شراء تركيا منظومة إس-400 من روسيا يشكل مصدر قلق للولايات المتحدة".

وأضاف جيفري "الولايات المتحدة تتحدث مع روسيا بشأن الحل السياسي في سوريا ولكن موسكو لا تصغي".

وكان المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا، قد أعلن، الثلاثاء الفائت، أن بلاده على استعداد لتزويد تركيا بالذخيرة والمساعدات الإنسانية في منطقة إدلب السورية.

وأضاف جيفري، في تصريحات للصحفيين نقلتها وكالة "رويترز": "تركيا شريك في حلف شمال الأطلسي. معظم الجيش يستخدم عتادا أمريكيا. سنعمل على التأكد من أن العتاد جاهز ويمكن استخدامه".