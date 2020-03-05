وقال جهانبور في تصريح ادلى به ان من بين الحالات التي تم فحصها خلال الساعات الـ24 الماضية ، تم تشخيص

591 اصابة جديدة وارتفع إجمالي عدد الحالات المؤكدة لمرض كرون إلى 3513 اليوم.

وأضاف انه منذ يوم أمس ولحد الان توفي 15 شخصا بسبب فيروس كورونا ، وبذلك ارتفع عدد الوفيات حتى اليوم إلى 107 فيما تعافى لحد الان 739 من المصابين.

وقال جهانبور: 1352 شخصا في طهران و33 شخصا في جيلان و386 شخصا قم و238 شخصا في أصفهان و 180 شخصا في المحافظة المركزية و121 شخصا في مازندران و60 شخصا في مدينة سمنان و37 شخصان في كلستان و65شخصا في اذربيجان الشرقية و26 شخصان في اردبيل و10 اشخاص في اذربيجان الغربية و16 شخصا في همدان و18 شخصا في كردستان و22 شخصا في كرمانشاه و11 شخصا في إيلام و15 شخصا خراسان الجنوبية و30 شخصا في لرستان 63 شخضا في خوزستان و68 شخصا في فارس و13 شخصا في هرمزكان وشخصان في كهكولية وبوير احمد و3 اشخاص في بوشهر (المسجلة لأول مرة) و15 شخصا في زنجان و111 شخصا في قزوين و173 شخصا في البرز و9 اشخاص في جهارمحال وبختياري و7 اشخاص في يزد و18 شخصا في كرمان و19 شخصا في سيستان وبلوجستان و89 شخصا في خراسان الرضوية و3 اشخاص في خراسان الشمالية قد اصيبوا بهذا الفايروس .

واشار جهانبور الى ارتفاع عدد مختبرات تشخيص فايروس كورنا الى خمسة وعشرين مختبرا، داعيا المواطنين لملازمة المنازل لخفض الاصابات بالفيروس، الذي تم السيطرة عليه الى حد ما.