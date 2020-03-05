وأضاف برنان في إجتماع مع المدراء التنفيذيين في منظمة ادارة الأزمات التابعة لبلدية طهران يوم الأربعاء، "نحن نعتقد انه بقدر ما نستطيع أن ننقل لكم من التجارب، أنتم أيضا تستطيعون النهوض بمعرفتنا على الصعيد العالمي في مكافحة هذا الفيروس".

وأشاد المبعوث الأممي بالاجراءات الهامة المتخذة من قبل إيران في مطاراتها لاختبار حالات الإصابة بفيروس كورونا؛ مؤكدا اهتمام المسؤولين الإيرانيين بالسيطرة على انتشار هذا المرض المعدي.

وأردف: أنا أعتقد بأن إيران قد أحرزت الكثير من التقدم في التعامل مع فيروس كورونا وأشار الى زيارته اليوم الأربعاء الى مختبرات تحديد حالات الإصابة بفيروس كورونا في طهران؛ مصرحا "ان تشخيص الإصابة في الوقت المناسب تحظى بأهمية بالغة ومن المثير للدهشة أن إيران تمكنت بهذه السرعة من إكمال وتجهيز مختبراتها في هذا الصدد".

الى ذلك، اعتبر رئيس لجنة الميزانية والإشراف في المجلس البلدي بالعاصمة طهران "مجيد فراهاني" في تصريح له بالاجتماع، الحظر الجائر المفروض على إيران بأنه قد وضع الكثير من العقبات في مسار مكافحة كورونا في إيران وأضاف، ان استمرار الحظر لا سيما على القطاع الصحي الإيراني وعدم امكانية التحويل المالي لشراء أبسط المعدات اللازمة لمكافحة كورونا، ربما يؤدي الى عواقب لا تحمد قد تطال اولئك الذين منعوا وصول هذه المعدات الصحية الى بلادنا.