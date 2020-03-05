وذكر بيان للمنافذ الحدوية العراقية، ان "مجلس الوزراء شكل اللجنة المرقمة (64) برئاسة الأمين العام لمجلس الوزراء حميد الغزي، لاتخاذ القرارات الملائمة بشأن وضع الية لادخال العراقيين العائدين من الخارج بعد اخضاعهم للتدابير الوقائية وكذلك إيضاح آلية التبادل التجاري".

وأضاف ان "الاجتماع خلص الى مجمل من القرارات والتي تضمنت، السماح للعراقيين المقيمين في ايران بالعودة الى العراق لغاية 15/ 3/2020 كموعد نهائي لعودتهم وبعد هذا الموعد سوف يتم استقبالهم في منفذي مطاري بغداد والبصرة حيث سيسمح باستقبال الوافدين من العراقيين حصرا والقادمين من ايران"

واوضح البيان "كما تم الاتفاق على إيقاف حركة التبادل التجاري بين العراق والجارتين ايران والكويت من تاريخ ( 8 لغاية 15/3/2020 ).

ولفتت هيأة الحدود العراقية في بيانها الى ان "هذا الغلق يأتي من اجل إعطاء فرصة لوزراة الصحة اعادة تنظيمها وتهيئة متطلباتها اللوجستية الوقائية بالاضافة الى أنه كانت هنالك مطالبات شعبية جسدت بكتب رسمية من المحافظات (ميسان، البصرة، وديالى، وواسط) المطالبة بغلق المنافذ للحد من انتشار هذا الوباء المستجد".

وتابع البيان، ان "اللجنة تضم في عضويتها ممثلا عن رئيس الوزراء، ورئيس هيئة المستشارين، ورئيس هيأة المنافذ الحدودية عمر الوائلي، ومديرين عامين عن وزارات الصحة والتجارة والنقل والهجرة والمهجرين، إضافة الى نائب قائد عمليات بغداد وقيادة العمليات المشتركة، ومدير عمليات شرطة الكمارك، وممثل عن مركز العمليات الوطني، ومدير النقل الجوي في سلطة الطيران المدني، ومدير قسم المحاجر البيطرية في وزارة الزاعة، ومسؤول قسم الحجر النباتي في دائرة وقاية المزروعات، ودائرة الصحة العامة بوزارة الصحة".

كما تضمنت بعض القرارات بحسب البيان "توجيه قيادة عمليات المحافظات بتقديم الدعم الامني والحماية للمنافذ الحدودية، والتأكيد على قرار لجنة الأمر الديواني المرقم (55) والذي تضمن منع سفر العراقيين الى الدول التي سجلت فيها إصابات بهذا الفيروس والتي من شأنها التأكيد على سلامة المواطن العراقي".

يذكر ان وزارة الصحة العراقية أعلنت مساء امس الاربعاء ارتفاع الاصابات بفايروس كورونا في هذا البلد الى 35 حالة، كآخر احصائية رسمية مسجلة، فيما تناقلت وسائل الاعلام العراقية وفاة اول حالة في السليمانية بأقليم كردستان العراق (الاربعاء) متاثرا بالفيروس.