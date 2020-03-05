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رقم الخبر: 277617 تاريخ النشر: آذار 05, 2020 الوقت: 14:19 الاقسام: ثقافة وفن  
"لا مكان للملائكة" و"مشروع الزواج" يتنافسان في بلجيكا
في مهرجان "ميلينيوم" الدولي للأفلام؛

"لا مكان للملائكة" و"مشروع الزواج" يتنافسان في بلجيكا

يشارك فيلمان وثائقيان ايرانيان تحت عنواني "لامكان للملائكة" و"مشروع الزواج" في الدورة الثانية عشرة من مهرجان "ميلينيوم" الدولي في بلجيكا.

ويعرض "لامكان للملائكة" (جايي براي فرشته ها نيست) للمخرج سام كلانتري في قسم "نظرة شبابية" التنافسي للمهرجان ويشارك "مشروع الزواج" (بروجه ازدواج) من الانتاج المشترك لحسام اسلامي وعطية عطارزاده في القسم التنافسي الدولي للمهرجان.
وتنطلق فعاليات المهرجان في السابع والعشرين من آذار/مارس الجاري وتستمر حتى الرابع من ابريل/نيسان المقبل في بروكسل.
ويقام مهرجان "ميلينيوم" الدولي سنويا ويتنافس في كل دورة منه 80 فيلما من مختلف انحاء العالم.

 
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