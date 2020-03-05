وفي تصريح له (يوم الاربعاء)، اشار موسوي الى اجراءات ومتابعات وتنسيقات الخارجية الايرانية بهدف تيسير الظروف لعودة الرعايا الاجانب الى بلدانهم وذلك في اطار اجراءاتها الوقائية للحدّ من الاصابة بفيروس كورونا.

واضاف : هناك العديد من الدول الاقليمية التي اقدمت بالتعاون مع المسؤولين لدينا على اعادة مواطنيها لكن للاسف إن الحكومة البحرينية ورغم استعداد وزارة الخارجية الايرانية للتعاون معها، لم تقدم على اي خطوة بهدف اعادة رعاياها ورفضت الاقتراحات المقدمة من جانب البعض ايضا.

و وصف متحدث الخارجية اجراء الحكومة البحرينية بشان رعاياها انه لايتسم بالمسؤولية؛ مردفا : هناك اكثر من 1300 مواطن بحريني كانو قد قدموا الى ايران لغرض الزيارة والسياحة، لكن نظرا لتجاهل ظروفهم من جانب الحكومة البحرينية، ملزمون حاليا على البقاء لفترة طويلة في ايران.

ونوه موسوي بالاهمية التي توليها الجمهورية الاسلامية الايرانية انطلاقا من مبادئها الانسانية لمتابعة وضع هؤلاء البحرينيين؛ مؤكدا استعداد الخارجية للتعاون مع البحرين بهدف اعادة مواطنيها؛ ومحمّلا المنامة كامل المسؤولية بشان تداعيات التاخير في هذا الخصوص.